На якому етапі угода між Україною та США щодо корисних копалин: відповідь президента — Finance.ua
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На якому етапі угода між Україною та США щодо корисних копалин: відповідь президента

Казна та Політика
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На якому етапі угода між Україною та США щодо корисних копалин: відповідь президента
На якому етапі угода між Україною та США щодо корисних копалин: відповідь президента
Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.
Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише «РБК-Україна».
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Президент пояснив, що наразі є рамкова угода щодо корисних копалин і наступним етапом стане розробка детальної угоди з конкретними цифрами та відсотками, яку буде подано на погодження в Раді.
«Цей план не змінився і послідовність дій не змінилась», — пояснив Зеленський.
Крім того, Зеленський заявив, що росія не має намірів розвивати глибокий видобуток корисних копалин і заяви про готовність цього не означають реальних планів до дій.
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Водночас віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина пояснила, що текст угоди про надра погоджений зі США та не змінився з моменту попередніх перемовин.
Наступний крок — підготовка угоди про Інвестиційний фонд, в якому будуть міститися конкретні економічні параметри та зобовʼязання, пише Forbes Ukraine з посиланням на слова Стефанішиної.
За матеріалами:
Економічна Правда
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