На якому етапі угода між Україною та США щодо корисних копалин: відповідь президента — Finance.ua

На якому етапі угода між Україною та США щодо корисних копалин: відповідь президента Сьогодні 12:46 — Казна та Політика

На якому етапі угода між Україною та США щодо корисних копалин: відповідь президента

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише «РБК-Україна».

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Президент пояснив, що наразі є рамкова угода щодо корисних копалин і наступним етапом стане розробка детальної угоди з конкретними цифрами та відсотками, яку буде подано на погодження в Раді.

«Цей план не змінився і послідовність дій не змінилась», — пояснив Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що росія не має намірів розвивати глибокий видобуток корисних копалин і заяви про готовність цього не означають реальних планів до дій.

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Водночас віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина пояснила , що текст угоди про надра погоджений зі США та не змінився з моменту попередніх перемовин.

Наступний крок — підготовка угоди про Інвестиційний фонд, в якому будуть міститися конкретні економічні параметри та зобовʼязання, пише Forbes Ukraine з посиланням на слова Стефанішиної.

Економічна Правда За матеріалами:

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