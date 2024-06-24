На Волині списки студентів, яких відрахували, передаватимуть до ТЦК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Волині списки студентів, яких відрахували, передаватимуть до ТЦК

Особисті фінанси
32
Вищі навчальні заклади Волинської області передаватимуть списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації, до ТЦК та СП.
Про це повідомила пресслужба Волинської ОВА у Facebook.
Читайте також
В ОВА розповіли, що під час чергового засідання Ради оборони області порушили питання вступу військовозобов’язаних до вишів з метою отримання відстрочки від мобілізації.
До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині. Вони своєю чергою доповіли про умови вступу та надали статистику щодо кількості студентів, що навчаються.
Читайте також
Ректори також запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП про надання списків відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.
«Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах», — заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.