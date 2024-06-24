На Волині списки студентів, яких відрахували, передаватимуть до ТЦК — Finance.ua

На Волині списки студентів, яких відрахували, передаватимуть до ТЦК Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Вищі навчальні заклади Волинської області передаватимуть списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації, до ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба Волинської ОВА у Facebook

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В ОВА розповіли, що під час чергового засідання Ради оборони області порушили питання вступу військовозобов’язаних до вишів з метою отримання відстрочки від мобілізації.

До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині. Вони своєю чергою доповіли про умови вступу та надали статистику щодо кількості студентів, що навчаються.

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Ректори також запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП про надання списків відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

«Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах», — заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

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