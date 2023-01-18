На відновлення телекомунікаційного сектору України необхідно майже $1,8 мільярда — Finance.ua
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На відновлення телекомунікаційного сектору України необхідно майже $1,8 мільярда

Казна та Політика
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Війна спричинила значні збитки та руйнування інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій у понад 10 із 24 регіонів України, відповідно на відновлення телекомунікаційного сектору тепер необхідно 1,79 млрд доларів, і робота у цьому напрямку вже триває.
На цьому наголосив голова Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України Юрій Щиголь.
«Від початку повномасштабного вторгнення мобільними операторами відновлено сумарно понад 3200 кілометрів оптоволоконних ліній; відновлено роботу 1 200 базових станцій, збудовано понад 1 500 нових базових станцій мобільного звʼязку», — сказав Щиголь.
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За його словами, посилено енергонезалежність та модернізовано ще понад 8 тисяч станцій.
«Однією з ключових функцій Держспецзвʼязку в умовах протистояння російській агресії є забезпечення доступності в тому числі і мобільного звʼязку», — додав Щиголь.
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Як повідомлялося, з початком ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні почалися проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом. 24 листопада лягли 60% базових станцій мобільних операторів. Зв’язок зник майже на всій території країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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