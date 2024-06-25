На Ukrainian Credit Conference додали нові теми — про що ще зможуть дізнатися учасники Сьогодні 15:20

На Ukrainian Credit Conference додали нові теми — про що ще зможуть дізнатися учасники

Ukrainian Credit Conference (UCC) відбудеться вже цієї п ‘ятниці, 28 червня, в UNIT. City в Києві. Офлайн-подія збере усіх учасників ринку кредитування в одному місці. А поки вони готуються та поспішають встигнути придбати останні квитки, організатори конференції розширили перелік тем для дискусій.

Які питання піднімуть на кредитній конференції?

Ми вже розповідали про головні теми та спікерів Ukrainian Credit Conference (UCC) у 2024 році. Дискусії, зокрема, стосуватимуться нових правил на ринку кредитів, кредитування бізнесу під час війни та стану та перспектив роздрібного кредитування.

До цих тем додалася ще одна — «Як фінтех освоює традиційно банківські послуги».

В межах цієї дискусії учасники обговорять:

Нові продукти від українського фінтех на ринку фін послуг: кредитні картки, кредитування МСБ. Що ще буде пропонувати фінтех? Хто ключовий клієнт?

Які перспективи в українського необанкінгу: чи цей ринок вже перегрітий, чи океан ще блакитний?

З якими основними проблемами викликами стикаються небанки?

На які технології роблять ставку в найближчі 2−5 років?

Модератором дискусії стане керуючий партнер фінтех-видання «PaySpace Magazine»

Олександр Денисюк. Серед учасників будуть Гела Слюсарчук, СBDO PSP Platon; Олексій Міропольский, комерційний директор RozetkaPay; Юлія Федосюк, CEO UAPAY, фахівець у галузі фінтеху та права з 17-річним досвідом; Олександр Карпов, директор Асоціації ЄМА, засновник Open API Group.

Загалом на учасників чекають 9 годин доповідей та обговорень, що стосуються стану та перспектив розвитку українського кредитного ринку. Крім того, буде можливість доєднатися до корисного нетворкінгу та зав’язати нові знайомства для встановлення ділових контактів.

Де придбати квитки на Ukrainian Credit Conference?

Зробити це можна на сайті конференції за посиланням . Вартість квитка — 8 000 грн. Натомість на учасників чекають офлайн-участь у заході та знайомства з топовими експертами українського ринку кредитування, які поділяться досвідом своєї роботи та практичними кейсами.

Також у вартість квитка входить пакет учасника конференції та презентації усіх спікерів, яких на заході буде близько 20. Серед них також і представники Національного банку України, які з перших вуст поділяться новинами про зміни, які чекають на учасників ринку кредитування.

Не пропустіть свій шанс особисто долучитися до Ukrainian Credit Conference (UCC) 2024, щоб впевнено тримати руку на пульсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.