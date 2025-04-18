На Рівненщині відновлять ліси після незаконних рубок — Finance.ua

На Рівненщині відновлять ліси після незаконних рубок Сьогодні 04:04 — Казна та Політика

У Рівненській області ДП «Ліси України» відновлять 10 тисяч гектарів колишніх лісгоспних угідь, які найбільше постраждали від незаконних вирубок.

«Цієї весни ми починаємо програму відновлення Селянського лісу. 10 тисяч га, які довгий час залишалися без господаря. Колись це дійсно був ліс. Сьогодні він виглядає як випалена пустеля. В процесі інвентаризації нараховано майже 500 тисяч пнів… Завдяки принциповій позиції начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля територія передана Рафалівському надлісництву ДП „Ліси України“ і на ній починаються відновлювальні роботи», — розповів генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.

Він зазначив, що сума збитків від самовільних рубок становить 3,4 млрд грн, що практично відповідає річному бюджету Рівного.

«Варварська рубка тривала роками та, на відміну від державних лісгоспів, чомусь залишалася поза увагою захисників біорізноманіття», — відмітив Болоховець.

Керівник ДП «Ліси України» повідомив, що інвестиції у відновлення, охорону, захист та догляд за лісом у найближчі 5 років становитимуть майже 20 мільйонів гривень.

Укрінформ За матеріалами:

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