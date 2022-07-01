На найбільших біржах США стався рекордний обвал — Finance.ua
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На найбільших біржах США стався рекордний обвал

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Перший квартал 2022 року відразу три основні американські фондові індекси завершили падінням.
Про це повідомляє Reuters.
NASDAQ за півроку показав найбільше процентне падіння у своїй історії.
S&P 500 показав найбільш різке падіння з 1970 року. Всі три індекси знижуються другий квартал поспіль.
За підсумками періоду з січня по червень у Dow Jones зафіксовано найбільше падіння з 1962 року.
За підсумками 30 червня торги на Нью-Йоркській фондовій біржі також закрилися зниженням. S&P знизився на 0,88%, до 3785,38 пункту. Dow Jones впав на 0,82%, до 30 775,43 пункту. Індекс NASDAQ знизився на 1,33%, до 11 028,74 пункту.
Індекси почали знижуватися після того, як у травні Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 50 базисних пунктів — з 0,25–0,5% до 0,75–1% річних. Такого значного підвищення ставки ФРС не відбувалося з 2000 року.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

Заробляти на EXMO

За матеріалами:
УНІАН
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