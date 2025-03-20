На Київщині БЕБ ліквідувало масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив — Finance.ua

На Київщині БЕБ ліквідувало масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив Сьогодні 20:37

На Київщині БЕБ ліквідувало масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, яка займалась підпільним виробництвом фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти організували на території м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей підпільні цехи, де налагодили повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил, зокрема: виготовлення тари, етикеток, кришок, фасування сировини в каністри.

За даними слідства, на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей налагоджено повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил. Щоденний обсяг виробництва готової продукції складав понад 3 тонни.

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У БЕБ кажуть, що фальсифікований товар реалізовували під виглядом оригінального оптовими партіями та вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках України.

Наразі детективи провели 21 санкціонований обшук у місцях виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також за місцем проживання учасників групи.

Під час обшуків вилучили 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки отриманої внаслідок злочинної діяльності, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 12 млн грн.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України. Процесуальне керівництво — прокурори Київської обласної прокуратури.

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