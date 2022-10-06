На «Доступні кредити 5-7-9» в проекті бюджету на 2023 рік передбачено 16 млрд грн — Finance.ua

На «Доступні кредити 5-7-9» в проекті бюджету на 2023 рік передбачено 16 млрд грн Вчора 13:32 — Кредит&Депозит

На «Доступні кредити 5-7-9» в проекті бюджету на 2023 рік передбачено 16 млрд грн

Проект Бюджету на 2023 рік передбачає фінансування Фонду розвитку підприємництва, який реалізує, серед іншого, державну програму «Доступні кредити 5-7-9 %», на суму 16 млрд грн.

Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

Свириденко пообіцяла підтримку фінансування аграрного бізнесу в наступному році.

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«Частина коштів піде у тому числі на компенсації відсотків за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам. Загалом же ці кошти будуть спрямовані на реалізацію державних програм: „Доступні кредити 5-7-9%“, „Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%“ та „Доступна іпотека 7%“», — повідомила вона.

Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко разом з Міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським та головою Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим провели онлайн-зустріч з представниками аграрних асоціацій.

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