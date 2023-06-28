На чому заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро — Finance.ua

На чому заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро Сьогодні 13:44

На чому заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро

Європейська бюджетна авіакомпанія Wizz Air показала, як формується собівартість авіаквитків і скільки перевізник заробляє на своїх пасажирах.

З’ясувалось, що авіаперевізник, який часто продає квитки по 20 євро, витрачав в середньому 85 євро, щоб покрити операційні витрати на перевезення кожного пасажира, повідомляє avianews.com

Ось на що витрачає кошти Wizz Air при перевезенні пасажирів

Загальні операційні витрати Wizz Air у 2023 фінансовому році становили 4 млрд 362,5 млн євро. За ці гроші літаки лоукостера перевезли 51,07 млн пасажирів.

Згідно зі звітом авіакомпанії, Wizz Air витрачав гроші на:

оплату роботи персоналу: 373,9 млн євро;

паливо: 1,954 млрд євро;

дистрибуцію квитків та маркетинг: 91,5 млн євро;

техобслуговування та ремонт літаків, запчастини: 237 млн євро;

оплату зборів аеропортів, наземне обслуговування та аеронавігацію: 963,2 млн євро;

амортизацію техніки: 601,1 млн євро;

інші витрати: 141,3 млн євро.

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Якщо поділити ці витрати на загальний пасажиропотік, то виявиться, що в собівартість 85,42 євро на перевезення одного пасажира Wizz Air входить:

38,27 євро на оплату палива;

18,86 євро на оплату послуг аеропортів та диспетчерів;

11,77 євро на амортизацію техніки;

7,32 євро на оплату роботи пілотів, бортпровідників та офісного персоналу;

4,64 євро на технічне обслуговування літаків та запчастини;

2,77 євро на інші витрати;

1,79 євро на дистрибуцію квитків та маркетинг.

На чому ж компанія заробляє

Wizz Air продає квитки за різною ціною. Якщо рейс виконує 186-місний літак Airbus A320neo, лише кілька пасажирів зможуть полетіти за низькими тарифами, а решта пасажирів заплатять більше.

За даними звітності Wizz Air, у 2023 фінансовому році він отримав від продажу квитків у середньому 39,65 євро з кожного пасажира.

Також Wizz Air отримав прибуток від продажу додаткових послуг — у середньому 36,63 євро з пасажира. Наприклад, платними є:

перевезення великої ручної поклажі та багажу;

вибір місця;

харчування на борту.

У 2023 фінансовому році (з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023 року) Wizz Air доплачував за перевезення пасажира 9,14 євро і через це зафіксував збиток. Але, за прогнозами, вже у 2024 фінансовому році лоукостер планує повернутися до прибутковості.

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