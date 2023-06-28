На чому заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На чому заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро

135
На чому заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро
На чому заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро
Європейська бюджетна авіакомпанія Wizz Air показала, як формується собівартість авіаквитків і скільки перевізник заробляє на своїх пасажирах.
З’ясувалось, що авіаперевізник, який часто продає квитки по 20 євро, витрачав в середньому 85 євро, щоб покрити операційні витрати на перевезення кожного пасажира, повідомляє avianews.com.

Ось на що витрачає кошти Wizz Air при перевезенні пасажирів

Загальні операційні витрати Wizz Air у 2023 фінансовому році становили 4 млрд 362,5 млн євро. За ці гроші літаки лоукостера перевезли 51,07 млн пасажирів.
Згідно зі звітом авіакомпанії, Wizz Air витрачав гроші на:
  • оплату роботи персоналу: 373,9 млн євро;
  • паливо: 1,954 млрд євро;
  • дистрибуцію квитків та маркетинг: 91,5 млн євро;
  • техобслуговування та ремонт літаків, запчастини: 237 млн євро;
  • оплату зборів аеропортів, наземне обслуговування та аеронавігацію: 963,2 млн євро;
  • амортизацію техніки: 601,1 млн євро;
  • інші витрати: 141,3 млн євро.
Читайте також
Якщо поділити ці витрати на загальний пасажиропотік, то виявиться, що в собівартість 85,42 євро на перевезення одного пасажира Wizz Air входить:
  • 38,27 євро на оплату палива;
  • 18,86 євро на оплату послуг аеропортів та диспетчерів;
  • 11,77 євро на амортизацію техніки;
  • 7,32 євро на оплату роботи пілотів, бортпровідників та офісного персоналу;
  • 4,64 євро на технічне обслуговування літаків та запчастини;
  • 2,77 євро на інші витрати;
  • 1,79 євро на дистрибуцію квитків та маркетинг.

На чому ж компанія заробляє

Wizz Air продає квитки за різною ціною. Якщо рейс виконує 186-місний літак Airbus A320neo, лише кілька пасажирів зможуть полетіти за низькими тарифами, а решта пасажирів заплатять більше.
За даними звітності Wizz Air, у 2023 фінансовому році він отримав від продажу квитків у середньому 39,65 євро з кожного пасажира.
Також Wizz Air отримав прибуток від продажу додаткових послуг — у середньому 36,63 євро з пасажира. Наприклад, платними є:
  • перевезення великої ручної поклажі та багажу;
  • вибір місця;
  • харчування на борту.
У 2023 фінансовому році (з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023 року) Wizz Air доплачував за перевезення пасажира 9,14 євро і через це зафіксував збиток. Але, за прогнозами, вже у 2024 фінансовому році лоукостер планує повернутися до прибутковості.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.