Митники вилучили 8 млн гривень в українця на кордоні — Finance.ua
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Митники вилучили 8 млн гривень в українця на кордоні

Кримінал
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Митники вилучили 8 млн гривень в українця на кордоні
Митники вилучили 8 млн гривень в українця на кордоні, Фото: dpsu.gov.ua
Прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон значної суми грошових коштів.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
«Під час огляду легкового автомобіля „Шкода“, яким через пункт пропуску „Устилуг“ з-за кордону повертався 37-річний мешканець Волині, оглядова група виявила у відділенні для інструментів багажного відділення пакунки. В них були ретельно складені грошові кошти», — сказано в повідомленні
Всього волинянин намагався ввезти в Україну близько 8 млн грн незадекларованих коштів.
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
«Незаконно переміщувані кошти вилучили співробітники митниці за протоколом про порушення митних правил», — додали в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей. За даними відомства, може йтися про нелегальні потоки грошових коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.
За матеріалами:
Finance.ua
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