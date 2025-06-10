Митниця з початку року виявила порушень на 5,7 млрд грн — Finance.ua
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Митниця з початку року виявила порушень на 5,7 млрд грн

Казна та Політика
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Від початку року митники виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
У 1511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 340 млн гривень. Зокрема:
  • промислових товарів на 192 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 117 млн грн;
  • продовольчих товарів на понад 28 млн грн;
  • валюти на 2,2 млн грн.
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У 750 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митники застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 26 млн грн, стягнуто до Держбюджету 24 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
Митниця з початку року виявила порушень на 5,7 млрд грн
На розгляд до суду митницями передано 2 349 справ про порушення митних правил на суму понад 2,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2,1 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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