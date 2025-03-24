Митна служба спрощує роботу бізнесу в морських портах через цифровізацію — Finance.ua

Митна служба спрощує роботу бізнесу в морських портах через цифровізацію
Державна митна служба України впроваджує нові можливості для бізнесу, що працює в морських портах. Тепер в особистому кабінеті на порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» з’явилася функція внесення реквізитів портового оператора у доручення на навантаження.
Про це повідомляється на сайті Держмитслужби.
Завдяки цьому оператори отримали доступ до перегляду не лише самих доручень, а й рішень митниці, зафіксованих у модулі «Журнал пункту пропуску» (ЖПП) нової Автоматизованої системи митного оформлення.
Згідно з повідомленням, це сприятиме більшій прозорості та ефективності митних процедур.
Митники додають, що з наступного тижня для бізнесу, який не користується особистим кабінетом, буде доступне альтернативне рішення — API для інтеграції систем портових операторів із Єдиною автоматизованою системою митних органів.
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Він дозволить оперативно отримувати рішення митниці щодо доручень на навантаження.
Зазначимо, що ДМС зробила значний крок у напрямку цифрової трансформації, інтегрувавши в Автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР) генеративний штучний інтелект від Microsoft та власну систему бізнес-аналізу (BI).
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