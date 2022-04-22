Ми не можемо дозволити собі газове ембарго – канцлер Німеччини — Finance.ua
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Ми не можемо дозволити собі газове ембарго – канцлер Німеччини

Вчора 16:24Енергетика
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Ми не можемо дозволити собі газове ембарго – канцлер НімеччиниМи не можемо дозволити собі газове ембарго – канцлер Німеччини, www.slovoidilo.ua
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що Німеччина не може дозволити собі запровадити ембарго на постачання газу з росії.
Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.
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«Йдеться про те, що ми хочемо уникнути драматичної економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць і фабрик, які ніколи більше не зможуть відкритися. Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи і дуже завадило б можливості фінансування відновлення України», — сказав він.
За словами Шольца, унаслідок ембарго виникне глобальна кризова ситуація, якої Німеччина собі «дозволити не зможе».
Крім цього, за його словами, він не бачить, що газове ембарго зможе покласти край діям росії в Україні.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні не потрібен російський газ, але Європа залежить від нього.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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