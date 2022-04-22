Глава Мінфіну Франції гарантував ембарго ЄС на російську нафту протягом кількох тижнів — Finance.ua

Глава Мінфіну Франції гарантував ембарго ЄС на російську нафту протягом кількох тижнів

Вчора 19:37 — Енергетика

Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер гарантує, що Європейський Союз незабаром схвалить ембарго на російську нафту. Питання про заборону імпорту газу поки не стоїть.

Про це він повідомив в інтерв’ю BFMTV

За його словами, ембарго на нафту це — «швидше питання тижнів, ніж місяців».

«Президент республіки (Емманюель Макрон, — ред.) неодноразово заявляв, що санкції необхідно посилити», — сказав Ле Мер, маючи на увазі «імпорт вугілля та імпорт нафти», які в кінцевому підсумку можуть бути скорочені.

«Він не запропонував газ, тому що ми знаємо, що для певного числа європейських держав вся їх економічна діяльність просто зупинилася б», — додав міністр.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на поставки російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.

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