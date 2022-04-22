Глава Мінфіну Франції гарантував ембарго ЄС на російську нафту протягом кількох тижнів — Finance.ua
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Глава Мінфіну Франції гарантував ембарго ЄС на російську нафту протягом кількох тижнів

Вчора 19:37Енергетика
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Міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер гарантує, що Європейський Союз незабаром схвалить ембарго на російську нафту. Питання про заборону імпорту газу поки не стоїть.
Про це він повідомив в інтерв’ю BFMTV.
За його словами, ембарго на нафту це — «швидше питання тижнів, ніж місяців».
«Президент республіки (Емманюель Макрон, — ред.) неодноразово заявляв, що санкції необхідно посилити», — сказав Ле Мер, маючи на увазі «імпорт вугілля та імпорт нафти», які в кінцевому підсумку можуть бути скорочені.
«Він не запропонував газ, тому що ми знаємо, що для певного числа європейських держав вся їх економічна діяльність просто зупинилася б», — додав міністр.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на поставки російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.
За матеріалами: РБК-Україна
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