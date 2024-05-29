МВС зменшить вартість експертного дослідження автомобілів — Finance.ua

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МВС зменшить вартість експертного дослідження автомобілів

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МВС зменшить вартість експертного дослідження автомобілів
МВС зменшить вартість експертного дослідження автомобілів
МВС пропонує зменшити вартість послуги з нанесення спеціальних індивідуальних та дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних засобів.
Відповідна пропозиція міститься у проєкті постанови, що днями оприлюднило міністерство. В документі встановлюються розміри плати за надання послуг, у т.ч. — підрозділами Експертної служби.
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Днями МВС оприлюднив проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС». Він встановлює розміри плати за надання послуг, у тому числі тих, що надаються Експертною службою. Зокрема, зменшується ціна експертного дослідження транспортного засобу (ТЗ) і реєстраційних документів на ТЗ із видачею висновку.
Які саме тарифи будуть встановлені:
  • для ТЗ усіх категорій або окремих агрегатів — 10,2% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (309 грн);
  • для мопедів або їх окремих агрегатів — 5,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (167 грн);
  • дублювання первинних ідентифікаційних і нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів ТЗ — 200% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (6056 грн).
Також запропоновано стягувати кошти за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів із видачею відповідного документу залежно від категорії:
  • M1; N1; O1; L — 29,7% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (898 грн);
  • M2; M3 — 35,7% (1081 грн);
  • N2; N3; O2 — 36,3% (1098 грн);
  • O3; O4 — 34,4% (1041 грн).
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За матеріалами:
Інформатор Гроші
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