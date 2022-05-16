МВФ збільшив вагу долара і юаня в кошику SDR на основі змін у світовій торгівлі — Finance.ua

МВФ збільшив вагу долара і юаня в кошику SDR на основі змін у світовій торгівлі
Міжнародний валютний фонд збільшив вагу долара і китайського юаня при перегляді валют, що складають кошик його спеціальних прав запозичення (SDR), міжнародного резервного активу. Але суттєвих змін не відбулося.
«Директори погодилися з тим, що ані пандемія COVID-19, ані досягнення в області фінансових технологій поки не вчинили істотного впливу на відносну роль валют в кошику SDR», — йдеться в повідомленні МВФ.
Хоча вартість юаня останнім часом знизилася, з 2016 року він зріс приблизно на 2% відносно долара і зміцнився приблизно на 6% відносно своїх основних торгових партнерів.