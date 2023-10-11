МВФ ще оцінює вплив конфлікту в Ізраїлі на світову економіку — Finance.ua

МВФ ще оцінює вплив конфлікту в Ізраїлі на світову економіку Сьогодні 09:12

МВФ ще оцінює вплив конфлікту в Ізраїлі на світову економіку

Поки що зарано говорити про те, як серйозна ескалація в Ізраїлі вплине на світову економіку. МВФ поки що не дав оцінки.

Про це повідомив головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша в інтерв'ю агентству Reuters

«Залежно від того, як може розгорнутися ситуація, існує безліч абсолютно різних сценаріїв, які ми ще навіть не почали вивчати, тому ми не можемо робити жодних прогнозів. Оцінки наразі ще немає», — сказав він.

Він сказав, що МВФ слідкує за ситуацією, зазначивши, що ціни на нафту зросли приблизно на 4% за останні дні, що відображає побоювання, що видобуток або транспортування нафти може бути перервано.

Читайте також МВФ дав прогноз курсу долара до гривні на найближчі роки

Дослідження МВФ показали, що зростання цін на нафту на 10% знизить світовий обсяг виробництва приблизно на 0,2% у наступному році та підвищить глобальну інфляцію приблизно на 0,4%, сказав він.

«Глобальна економіка демонструє стійкість. Вона не постраждала від великих потрясінь, які вона пережила за останні два чи три роки, але справи у неї теж не надто хороші. Ми бачимо, що глобальна економіка кульгає і ще не набирає обертів», — додав він.

Середньострокові перспективи виглядають «похмурішими», особливо для країн з економікою, що розвивається, які зіткнулися з більш повільним підвищенням рівня життя і зростанням боргових проблем, заявив Гурінша на прес-конференції. Навіть у 2028 році МВФ прогнозує зростання світової економіки лише на 3,1%.

«У вас є невизначеність. У вас є геоекономічна фрагментація, низьке зростання продуктивності та низька демографія. Якщо скласти всі ці речі разом, то вийде уповільнення середньострокового зростання», — сказав Гурінша агентству Reuters.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.