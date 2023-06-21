МВФ працює над платформою для національних цифрових валют — Finance.ua

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МВФ працює над платформою для національних цифрових валют

Криптовалюта
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МВФ працює над платформою для національних цифрових валют
МВФ працює над платформою для національних цифрових валют
Міжнародний валютний фонд (МВФ) працює над платформою для транскордонних операцій з цифровими валютами центральних банків (CBDC). Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на Reuters.
«CBDC не повинні бути фрагментарними національними пропозиціями… Щоб мати більш ефективні та справедливі транзакції, нам потрібні системи, які з'єднують країни: потрібна сумісність», — зазначила голова МВФ.
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Це головна причина, через яку МВФ розпочав створення глобальної платформи для національних криптовалют, наголосила вона.
Фахівці фонду хочуть, щоб центробанки узгодили єдину нормативну базу для CBDC, яка забезпечить операційну сумісність. Нездатність домовитися про загальний підхід створить вакуум, який, найімовірніше, заповнять криптовалюти, вважає Георгієва.
CBDC — це цифрова валюта, яку контролює центральний банк, тоді як криптовалюти майже завжди децентралізовані.
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За її словами, 114 центральних банків перебувають на різних стадіях дослідження CBDC. Приблизно 10 з них уже перейшли «фінішну межу».
«Якщо країни розробляють CBDC тільки для внутрішнього розгортання, ми не повністю використовуємо можливості активів», — вважає глава МВФ.
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На її думку, цифрові валюти ЦП можуть сприяти розширенню доступу до фінансових послуг та здешевленню грошових переказів. Георгієва нагадала, що середня комісія для таких операцій становить 6,3% і сума зборів сягає $44 млрд на рік.
Георгієва наголосила, що CBDC мають бути забезпечені активами. Вона впевнена, що нічим не підкріплені криптовалюти є просто «спекулятивними інвестиціями».

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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