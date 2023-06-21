Криптовалютний євро спричинив суперечки в ЄС — Finance.ua

Криптовалютний євро спричинив суперечки в ЄС Сьогодні 03:25 — Криптовалюта

Криптовалютний євро спричинив суперечки в ЄС

Європарламент переніс терміни публікації завершального варіанта законопроекту щодо цифрової валюти Євросоюзу. З посиланням на близькі до Європарламенту джерела, у CoinDesk повідомили, що узгодження підсумкового варіанта пропозицій викликало суперечки між членами комісії з питань конфіденційності та технічної реалізації емісії CBDC.

Згідно з офіційною інформацією, Єврокомісія розглядає варіанти розширення доступності цифрового євро для широкого загалу, наприклад, як варіант роздрібних платежів. «У зоні євро створення роздрібної CBDC — необхідне для доповнення готівки та адаптації офіційних форм валюти до технологічних розробок», — йшлося в пояснювальній записці до проекту нового закону.

Як з’ясували журналісти CoinDesk, міністри фінансів єврозони не змогли досягти консенсусу з питання: що вважатиметься доданою вартістю екосередовища цифрового євро з погляду економіки окремих країн та повсякденного життя громадян.

Європарламентарі ухвалили рішення направити пропозиції на доопрацювання та тимчасово відкласти публікацію анонсованих на 28 червня законодавчих ініціатив, що визначають варіанти використання та правила регулювання цифрового євро.

Єврокомісія не назвала нову дату оприлюднення законодавчих ініціатив.

Щодо деталей про правила використання криптовалютного євро, CBDC передбачає заборони на виплату відсотків, володіння великими сумами та можливість програмування. За словами члена виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетти, для фізичних осіб слід запровадити обмеження на зберігання максимум 3000 євро (близько $3250), щоб забезпечити їх використання переважно для повсякденних платежів.

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