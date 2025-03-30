«Моя податкова»: як отримати електронну довідку про доходи — Finance.ua

«Моя податкова»: як отримати електронну довідку про доходи
Платники податків в Україні можуть швидко отримати необхідну інформацію завдяки електронним сервісам.
Про це нагадали в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.
Одним із таких інструментів є мобільний застосунок «Моя податкова», який дозволяє фізичним особам отримати довідку про суми нарахованих і виплачених доходів та утриманих податків.
Як отримати довідку
Щоб скористатися послугою «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків», користувачу необхідно:
- авторизуватися з файловим або хмарним КЕП, ДіяПідпис;
- обрати режим «Отримати відомості про суму виплачених доходів» у розділі «Послуги»;
- натиснути «Створити» та вказати період (місяць та рік), за який необхідно отримати відомості;
- підписати КЕП.
Нагадаємо, минулого року близько 900 українців офіційно задекларували доходи від оренди майна. Загальна сума задекларованих податків до сплати перевищує 16 млн грн.
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