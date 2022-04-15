Moody's: росію може чекати дефолт за доларовими облігаціями — Finance.ua

Moody's: росію може чекати дефолт за доларовими облігаціями

Вчора 12:15 — Світ

Агентство Moody’s Investors Service заявило, що росія може опинитися в стані дефолту після того, як здійснила виплати за доларовими облігаціями рублями. рф має час виправити ситуацію до 4 травня.

«Агентство Moody’s Investors Service повідомило, що 4 квітня росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках у рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів порівняно з початковими контрактами на облігації і, таким чином, згідно з визначенням Moody’s, це може вважатися дефолтом, якщо не буде усунуто до 4 травня, що є закінченням пільгового періоду», — йдеться у повідомленні агентства.

В агентстві зауважили, що контракти на облігації не передбачають погашення у будь-якій іншій валюті, окрім доларів.

«На думку Moody’s, інвестори не отримали контрактну обіцянку в іноземній валюті у визначений термін платежу», — сказано у заяві.

Тож якщо у росії станеться дефолт, це буде її перший великий дефолт за іноземними облігаціями після більшовицької революції 1917 року.

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