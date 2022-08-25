Молдова знизила прогноз економічного зростання за 2022 рік до нуля — Finance.ua
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Молдова знизила прогноз економічного зростання за 2022 рік до нуля

Світ
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Молдова знизила прогноз економічного зростання за 2022 рік до нуля
Молдова знизила прогноз економічного зростання за 2022 рік до нуля
Уряд Молдови переглянув прогноз економічного зростання на 2022 рік з колишніх 0,3% до нуля. Серед головних причин такого падіння вказуються зростання світових цін на енергоносії та війна в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
У 2021 році економіка Молдови зросла майже на 14%. Прогноз інфляції на 2022 рік підвищений до 29,5% з колишніх 21,9%. У Кишиневі очікують, що промислове виробництво зросте на 1,5%, А сільськогосподарський сектор скоротиться на 18% через посуху.
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Раніше Молдова звернулася до Міжнародного валютного фонду за допомогою у зв’язку з додатковим фінансовим тягарем підтримки українських біженців. З 24 лютого в країну прибуло близько 89 тисяч українців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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