Між Україною та Молдовою відновили залізничне сполучення в обхід Придністровʼя — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Між Україною та Молдовою відновили залізничне сполучення в обхід Придністровʼя

Казна та Політика
213
Залізничники відновили ділянку сполучення між Україною та Молдовою в Одеській області — Березине (Україна) — Басарабяська (Молдова) — в обхід самопроголошеного Придністровʼя.
Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну, повідомляє «Пасажирський транспорт».
Зазначається, що з 22 серпня розпочнеться рух поїздів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) — Басарабяська (Молдова), яка перестала повністю функціонувати 1997 року.
Відновлення цієї ділянки колії завдовжки 23 кілометри залізничники провели у рекордно короткий термін — трохи більше місяця.
Зі сторони України було відновлено 22-кілометрову ділянку колії. Зі сторони Молдови — кілометрову ділянку.
Тепер між станціями Березине — Басарабяска буде запущено залізничне сполучення як існуючою ділянкою від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.