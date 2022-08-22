Між Україною та Молдовою відновили залізничне сполучення в обхід Придністровʼя — Finance.ua

Між Україною та Молдовою відновили залізничне сполучення в обхід Придністровʼя Вчора 19:33 — Казна та Політика

Залізничники відновили ділянку сполучення між Україною та Молдовою в Одеській області — Березине (Україна) — Басарабяська (Молдова) — в обхід самопроголошеного Придністровʼя.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну, повідомляє «Пасажирський транспорт»

Зазначається, що з 22 серпня розпочнеться рух поїздів, насамперед вантажних, по відновленій ділянці залізниці Березине (Одеська область) — Басарабяська (Молдова), яка перестала повністю функціонувати 1997 року.

Відновлення цієї ділянки колії завдовжки 23 кілометри залізничники провели у рекордно короткий термін — трохи більше місяця.

Зі сторони України було відновлено 22-кілометрову ділянку колії. Зі сторони Молдови — кілометрову ділянку.

Тепер між станціями Березине — Басарабяска буде запущено залізничне сполучення як існуючою ділянкою від Білгорода-Дністровського до порту Ізмаїл, так і до порту Рені.

Економічна Правда За матеріалами:

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