Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії" — Finance.ua

Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії"

Вчора 16:12 — Казна та Політика

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в Дії.

Про це він написав у Telegram.

«Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія», — зазначив міністр.

Мінцифри створило єДокумент — тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу, він містить паспортні дані та РНОКПП (картка платника податків).

єДокумент автоматично буде доступний користувачам Дії після оновлення застосунку.

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