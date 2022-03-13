Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії" — Finance.ua
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Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії"

Вчора 16:12Казна та Політика
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в Дії.
Про це він написав у Telegram.
«Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія», — зазначив міністр.
Мінцифри створило єДокумент — тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу, він містить паспортні дані та РНОКПП (картка платника податків).
єДокумент автоматично буде доступний користувачам Дії після оновлення застосунку.
За матеріалами: Економічна Правда
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