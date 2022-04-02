Молдова не запроваджуватиме санкцій проти рф — Finance.ua

Молдова не запроваджуватиме санкцій проти рф

Вчора 17:39 — Світ

Молдова не запроваджуватиме санкцій проти рф

Молдова зберігатиме нейтралітет і не запроваджуватиме санкції проти росії через напад на Україну.

Про це заявила президентка країни Майя Санду в інтерв’ю Radio Europa Liberă.

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Вона пояснила, що в іншому випадку, її країна може залишитися без російського газу та електроенергії.

«Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та без електрики? Ні, не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тисяч біженців з України, з яких 50 тисяч дітей», — сказала Санду.

Водночас вона зазначила, що західні партнери намагаються допомогти Молдові знайти альтернативні варіанти постачання енергоресурсів до країни.

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