Молдова має намір приєднатися до санкцій проти росії — Finance.ua

Молдова має намір приєднатися до санкцій проти росії 25.06.2022, 09:26 — Світ

Молдова має намір приєднатися до санкцій проти росії

Молдова підтримає санкції проти росії, які саміт Євросоюзу обговорював у Брюсселі.

Про це повідомив голова парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу, пише NewsMaker

За його словами, статус і європейські прагнення країни вимагають солідарності з ЄС.

«Звичайно, тому що мета цих дій — зупинити цю війну. Перший етап — зупинити військові дії, щоб люди більше не вмирали. Щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення, щоб зупинити цю війну. Ми всі можемо побудувати і відремонтувати, тільки, на жаль, не можемо повернути людські життя», — сказав Гросу.

Читайте також Україна презентувала Дорожню карту фінансових санкцій проти рф

Також він закликав російську сторону поважати їх курс на вступ до Євросоюзу.

«Так, ми хочемо підтримувати з вами хороші відносини. У вас є влада. Крім того, кілька сотень тисяч молдаван живуть і працює там. Ми думаємо про них. Ми хочемо вести з вами торговельні відносини. Але ми просимо поважати наше рішення вступити в ЄС», — підкреслив він.

Гросу зазначив, що росіяни, як і російськомовне населення Молдови, «почувають себе в Республіці добре».

Нагадаємо, що 23 червня Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.