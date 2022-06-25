Молдова має намір приєднатися до санкцій проти росії — Finance.ua
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Молдова має намір приєднатися до санкцій проти росії

Світ
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Молдова має намір приєднатися до санкцій проти росії
Молдова має намір приєднатися до санкцій проти росії
Молдова підтримає санкції проти росії, які саміт Євросоюзу обговорював у Брюсселі.
Про це повідомив голова парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу, пише NewsMaker.
За його словами, статус і європейські прагнення країни вимагають солідарності з ЄС.
«Звичайно, тому що мета цих дій — зупинити цю війну. Перший етап — зупинити військові дії, щоб люди більше не вмирали. Щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення, щоб зупинити цю війну. Ми всі можемо побудувати і відремонтувати, тільки, на жаль, не можемо повернути людські життя», — сказав Гросу.
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Також він закликав російську сторону поважати їх курс на вступ до Євросоюзу.
«Так, ми хочемо підтримувати з вами хороші відносини. У вас є влада. Крім того, кілька сотень тисяч молдаван живуть і працює там. Ми думаємо про них. Ми хочемо вести з вами торговельні відносини. Але ми просимо поважати наше рішення вступити в ЄС», — підкреслив він.
Гросу зазначив, що росіяни, як і російськомовне населення Молдови, «почувають себе в Республіці добре».
Нагадаємо, що 23 червня Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата в члени ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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