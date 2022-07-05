Мобілізація жінок в Україні: що потрібно знати — Finance.ua

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Мобілізація жінок в Україні: що потрібно знати

Особисті фінанси
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Мобілізація жінок в Україні: що потрібно знати
Мобілізація жінок в Україні: що потрібно знати
З початком повномасштабної війни в Україні почало ширитись багато фейків стосовно мобілізації населення. Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Львів розповіло про найважливіші моменти мобілізації жінок в Україні.

Коротко про основне

  • Взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. № 313.
  • Жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію.
  • Взяття на облік — це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом. У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.
Важливо! Відповідно до закону, військовозобов’язані жінки зобов’язані:
  • перебувати на військовому обліку за місцем проживання, а за кордоном перебувати за місцем консульського обліку у дипустановах України;
  • з’являтися на виклик до терцентру комплектування та соцпідтримки у терміни, зазначені в одержаних документах;не міняти місце проживання без дозволу військового комісара, керівників Служби безпеки чи Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації у воєнний час;
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  • проходити медогляд та лікування;
  • проходити підготовку на військову службу, виконувати військовий обов’язок, перебуваючи у запасі;
  • за тиждень прийти у терцентр для зняття з військового обліку, якщо необхідна зміна місця проживання, поїздка у відрядження, навчання, відпустка та лікування (на більше ніж три місяці за кордон);
  • у разі зміни сімейного стану, погіршення стану здоров’я, адреси місця проживання (знаходження), отримання освіти, місця роботи чи посади — потрібно повідомити за сім днів органи, в яких перебувають на обліку;
  • у разі втрати військово-облікового документа — негайно повідомляти терцентри комплектування чи органи СБУ.

Мобілізація: скільки вона триватиме, та кого і як призивають

За матеріалами:
Finance.ua
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