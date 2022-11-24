Мобільний зв'язок в Україні — зараз працює лише 44% базових станцій усіх операторів — Finance.ua
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Мобільний зв'язок в Україні — зараз працює лише 44% базових станцій усіх операторів

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Станом на першу половину дня 24 листопада працює 44% базових станцій мобільного зв’язку, тобто в строю нині менше половини від загальної кількості станцій до повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив представник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов під час брифінгу, пише Forbes.
Це пояснює масштабні перебої в роботі всіх українських операторів мобільного зв’язку, які стали відчуватися ще гострішими після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів 23 листопада.
Найгірша ситуація спостерігається у Миколаївській області, де працює 9% базових станцій, Кіровоградській (13,7%), Полтавській (15%), Одеській (15,2%) та Харківській (17%) — саме в цих регіонах після атаки 23 листопада фіксувався найбільший спад інтернет-трафіку, що підтверджують дані NetBlocks.
Найкраще сьогодні забезпечені зв’язком Сумська, Чернівецька, Закарпатська, Львівська та Черкаська області. У решті регіонів ситуація поступово стабілізується — зранку сьогодні працювало близько 50% станцій смугового інтернету.
Водночас, Україна продовжує отримувати від партнерів необхідне телекомунікаційне обладнання для відновлення зв’язку в постраждалих регіонах, зокрема на Херсонщині. При повному відключенні електрики та відсутності зв’язку в Держспецзв’язку радять користуватися стаціонарним/фіксованим зв’язком.
За матеріалами:
ITC.ua
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