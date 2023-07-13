Міжнародний реєстр збитків може повноцінно запрацювати восени — депутатка Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Міжнародний реєстр збитків може повноцінно запрацювати восени — депутатка

Міжнародний реєстр збитків, яких російська федерація завдала Україні під час війни, може повноцінно запрацювати в Гаазі восени.

Про це заступниця керівника фракції «Слуга народу», член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук розповіла в інтерв‘ю Укрінформу

«Реєстр — це серйозний міжнародний інструмент, створення якого підтримали 40 країн світу, зокрема представники Ради Європи, усі члени G7. Очікуємо, що повноцінно він запрацює вже восени. Сподіваюсь, що в жовтні-листопаді постраждалі зможуть подавати заявки», — сказала Кравчук.

Вона зауважила, що дуже важливо об'єднати міжнародний реєстр з українським і верифікувати всі дані. За словами народної депутатки, восени фактично розпочнеться об'єднання реєстрів та прийом заявок. «Але це лише перший крок, потім потрібно створити компенсаційну комісію. Останній крок — наповнення фінансуванням і компенсація», — додала заступниця керівника фракції «Слуга народу».

Кравчук підкреслила, що всі розуміють, що компенсувати збитки має Росія, бо це справедливо. Проте вона зазначила, що існують певні нюанси.

«Усі країни Європейського Союзу чекають спільне рішення Єврокомісії щодо передачі Україні заморожених російських активів. Поки що ми бачимо, що вони побоюються віддавати всі конфісковані гроші Українській державі. Європейські країни шукають варіанти, як передавати Україні певні відсотки від компенсованого. Ще одна проблема конфіскації російських активів полягає в тому, що вони часто оформлені на підставних осіб. Уряди мають шукати кінцевих бенефіціарів. У принципі, ми будемо приймати будь-які кошти, але відсотків буде недостатньо, адже росія завдала Україні величезних збитків», — пояснила депутатка.

Водночас вона наголосила, що міжнародний реєстр збитків матиме «людиноцентричний аспект». Йдеться не лише про матеріальні збитки, а й про моральні. «Люди, які зазнали морального насильства, сексуального насильства, інших психологічних травм — також мають отримувати компенсації», — уточнила Кравчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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