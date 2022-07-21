Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ — Finance.ua
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Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ

Казна та Політика
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Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ
Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ
За прогнозами Національного банку, на кінець року міжнародні валютні резерви України знизяться до 21 мільярда доларів.
Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.
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«Ми очікуємо, що до кінця року резерви дещо знизяться, приблизно до 21 мільярда доларів. На цьому рівні вони коливатимуться і наступного року», — зазначив він.
Ніколайчук пояснив, що підтримувати рівень резервів вдасться за рахунок коштів, які надходитимуть від міжнародних партнерів. Крім того, позитивним чинником буде і поступове відновлення експортної логістики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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