Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ — Finance.ua

Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ 21.07.2022, 21:29 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ

За прогнозами Національного банку, на кінець року міжнародні валютні резерви України знизяться до 21 мільярда доларів.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

Читайте також Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

«Ми очікуємо, що до кінця року резерви дещо знизяться, приблизно до 21 мільярда доларів. На цьому рівні вони коливатимуться і наступного року», — зазначив він.

Ніколайчук пояснив, що підтримувати рівень резервів вдасться за рахунок коштів, які надходитимуть від міжнародних партнерів. Крім того, позитивним чинником буде і поступове відновлення експортної логістики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.