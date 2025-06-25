Mitsubishi випустила на ринок недорогий кросовер-гібрид (фото) — Finance.ua
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Mitsubishi випустила на ринок недорогий кросовер-гібрид (фото)

Технології&Авто
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Mitsubishi випустила на ринок недорогий кросовер-гібрид (фото)
Mitsubishi випустила на ринок недорогий кросовер-гібрид (фото)
Новий Mitsubishi ASX HEV надходить у продаж на європейському ринку за ціною від 31 990 євро.
Про це повідомляється на сайті L’Argus.
Як відомо, кросовер Mitsubishi ASX другого покоління не є самостійною моделлю — це дещо видозмінений побратим Renault Captur. Оскільки нещодавно французький кросовер нещодавно отримав нову гібридну установку, то тепер вона з’явилася і під капотом ASX.
Mitsubishi випустила на ринок недорогий кросовер-гібрид (фото)
Гібрид Mitsubishi ASX оснащений 1,8-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Сумарна віддача становить 160 к. с. і 265 Н∙м.
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Кросовер Mitsubishi ASX HEV здатен розігнатися до 100 км/год за 9 с і розвинути 180 км/год. Середня витрата пального становить 4,5 л на 100 км. Також батарея на 1,4 кВт∙год дозволяє проїхати кілька кілометрів на електротязі. Рівень викидів СО2 знизився до 100 г/км.
Новий Mitsubishi ASX HEV дещо дорожчий за гібрид Renault Captur, проте і багатше оснащений. Базова комплектація включає безключовий доступ, цифрову панель приладів 10,4-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру, набір систем безпеки.
Mitsubishi випустила на ринок недорогий кросовер-гібрид (фото)
Топова версія за 38 690 євро додає панорамний дах, підігрів сидінь та керма, бездротову зарядку смартфонів та акустику Harman Kardon із 9 динаміками.
За матеріалами:
Фокус
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