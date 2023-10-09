Mitsubishi відмовилася від виробництва найдешевших моделей — Finance.ua

Mitsubishi відмовилася від виробництва найдешевших моделей Сьогодні 04:43 — Технології&Авто

Mitsubishi відмовилася від виробництва найдешевших моделей

Компанія Mitsubishi відмовилася від виробництва автомобілів на території Китаю. Як відомо, завдяки недорогій робочій силі в країні вдається виготовляти найдешевші моделі. Але складальну лінію вже зупинили.

Про це стало відомо Motor1.

Йдеться про спільне підприємство Mitsubishi з Guangzhou Automobile Group (GAC) у провінції Хуман. Зупинку виробництва пов’язують із падінням попиту.

Так, продаж за підсумком 2022 року знизився на 60% порівняно з 2021 роком. А рекордним став 2018 рік, коли покупці отримали 140 000 автомобілів.

Mitsubishi Motors планує повністю вивести свої інвестиції із спільного з GAC підприємства, яке було засноване у 2012 році. Після припинення виробництва китайська компанія може його відновити для своїх електромобілів.

Загалом останнім часом спостерігається загальне падіння продажів японських виробників у КНР. 2022 року місцевий ринок для них зменшився на 2,8% порівняно з 2021 роком.

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