Презентовано найдешевший кросовер Mitsubishi (фото, відео) — Finance.ua
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Презентовано найдешевший кросовер Mitsubishi (фото, відео)

Технології&Авто
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Презентовано найдешевший кросовер Mitsubishi (фото, відео)
Презентовано найдешевший кросовер Mitsubishi (фото, відео), Фото: Mitsubishi
На автошоу в Джакарті презентовано новий Mitsubishi Xforce. Бюджетний кросовер надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 20 000 доларів.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Mitsubishi.
Новий Mitsubishi Xforce продаватимуть у понад 40 країнах Євразії, Африки та Америки. Молодіжна модель стане більш доступною альтернативою моделі ASX. Два кросовери можна порівняти за розмірами.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi

Габарити Mitsubishi Xforce 2024:

  • довжина — 4390 мм;
  • ширина — 1810 мм;
  • висота — 1660 мм;
  • колісна база — 2650 мм.
Кросовер Mitsubishi Xforce зберіг виразний дизайн передсерійного концепт-кара XFC. У нього високий капот і м’язисті розширені крила. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами.
Хоча модель недорога, вона отримала цифровий щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. У мультимедіа передбачені комплекс і кренометр. Аудіосистему для авто створили в Yamaha. Серед опцій є двозонний клімат-контроль, електропривод дверцят багажника, бездротова зарядка для смартфонів і охолоджуваний бокс у підлокітнику.
Фото: Mitsubishi
Фото: Mitsubishi
Новий Mitsubishi Xforce 2024 дебютував з 1,5-літровим 105-сильним двигуном і варіатором, а пізніше лінійку може розширити гібрид. Привід тільки передній, але зате у кросовера високий (222 мм) кліренс і передбачені режими для бруду, гравію і мокрої дороги.
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Фокус
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