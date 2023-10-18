Міноборони відсудило $7 млн у недобросовісного виробника бронежилетів — Finance.ua

Міноборони відсудило $7 млн у недобросовісного виробника бронежилетів Сьогодні 11:29 — Кримінал

Міноборони відсудило 7 мільйонів доларів у компанії, яка намагалася продати неякісні бронежилети для військових.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«У 2022 році Міністерство оборони України уклало договір із іноземною компанією на поставку бронежилетів для ЗСУ. Спершу постачальник привіз партію товару, яка пройшла балістичні випробування і була прийнята. Однак далі компанія надала партію, яка не пройшла балістичні випробування. Відповідно Міноборони відмовилося приймати неякісні бронежилети. У результаті постачальник не виконав умови договору та не поставив необхідну кількість товару. Міноборони почало вимагати повернути їхню вартість та сплатити штрафні санкції. Ці вимоги постачальник проігнорував», — йдеться в повідомленні.

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Юридична служба Міноборони звернулася до міжнародного арбітражу з позовом.

«У результаті арбітражний трибунал вирішив стягнути з іноземного постачальника на користь Міноборони майже 7 мільйонів доларів США. Ця сума складається з вартості непоставленого товару, штрафних санкцій, відсотків річних та арбітражного збору. Додамо, що відсотки річні продовжують нараховуватися і після ухвалення арбітражного рішення у справі», — повідомляють у міністерстві.

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