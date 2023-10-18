Міноборони відсудило $7 млн у недобросовісного виробника бронежилетів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міноборони відсудило $7 млн у недобросовісного виробника бронежилетів

Кримінал
49
Міноборони відсудило 7 мільйонів доларів у компанії, яка намагалася продати неякісні бронежилети для військових.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«У 2022 році Міністерство оборони України уклало договір із іноземною компанією на поставку бронежилетів для ЗСУ. Спершу постачальник привіз партію товару, яка пройшла балістичні випробування і була прийнята. Однак далі компанія надала партію, яка не пройшла балістичні випробування. Відповідно Міноборони відмовилося приймати неякісні бронежилети. У результаті постачальник не виконав умови договору та не поставив необхідну кількість товару. Міноборони почало вимагати повернути їхню вартість та сплатити штрафні санкції. Ці вимоги постачальник проігнорував», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Юридична служба Міноборони звернулася до міжнародного арбітражу з позовом.
«У результаті арбітражний трибунал вирішив стягнути з іноземного постачальника на користь Міноборони майже 7 мільйонів доларів США. Ця сума складається з вартості непоставленого товару, штрафних санкцій, відсотків річних та арбітражного збору. Додамо, що відсотки річні продовжують нараховуватися і після ухвалення арбітражного рішення у справі», — повідомляють у міністерстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.