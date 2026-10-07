Міноборони скасує частину закупівель та вивільнить 15,6 млрд грн

Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом ЗСУ переглянули частину запланованих та чинних закупівель озброєння. Загальна сума коштів, яка вивільниться за результатами цього перегляду, становить 15,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Вивільнені кошти спрямують на закупівлю озброєння та засобів, які більше відповідають актуальним потребам війська», — сказано в повідомленні.

Чому переглянули закупівлі

Рішення ухвалили з урахуванням актуальних потреб військових та того, як змінився перебіг воєнних дій. В основі лежить спільний аналіз Міністерства оборони та Генерального штабу чинних контрактів і закупівель, що були заплановані.

За результатами аналізу визначено закупівлі, які на сьогодні втратили пріоритетність або потребують перегляду. Частину відповідних контрактів буде розірвано, від укладання частини запланованих контрактів відмовляться.

За окремими позиціями обсяги постачання скоригували відповідно до актуальної потреби.

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Серед причин перегляду закупівель у Міноборони назвали:

тактико-технічні характеристики окремих видів озброєння більше не відповідають актуальним бойовим завданням;

постачальники не мають спроможності виготовити заплановану кількість озброєння, або відповідні зразки досі не пройшли кодифікацію;

частину потреб уже закривають постачання за кошти країн-партнерів;

окремі бойові завдання можна виконувати дешевшими засобами, що дозволяє за той самий ресурс закупити їх у більшій кількості.

Генеральний штаб визначив остаточний перелік закупівель для перегляду. Міністерство оборони передало відповідні документи до Агенції оборонних закупівель для реалізації рішення.

Контракти розриватимуть відповідно до законодавства

Розірвання чинних контрактів відбуватиметься відповідно до законодавства. Перелік озброєння за скасованими контрактами не оприлюднюватимуть.