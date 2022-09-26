Міноборони профінансувало понад 90% «бойових» виплат військовим — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міноборони профінансувало понад 90% «бойових» виплат військовим

Казна та Політика
627
Міноборони профінансувало понад 90% «бойових» виплат військовим
Міноборони профінансувало понад 90% «бойових» виплат військовим
Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення.
Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
«Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинами 100% коштів щомісячного грошового забезпечення. Це так звані кошти мирного часу — посадові оклади, надбавки за звання та вислугу років тощо. Також перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану. Це 30 тисяч гривень кожному військовослужбовцю», — написала вона.
Читайте також
Маляр також повідомила, що крім цього профінансовано 93,5% виплат «бойових» з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць.
«Не усі військові частини подали документи щодо бойових, відбуваються певні уточнення. Але як тільки вони надходять, Міноборони одразу перераховує кошти», — запевнила урядовець.

Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки

Паралельно, за її словами, здійснюються виплати родинам загиблих героїв.
Таким чином, за шість місяців повномасштабної агресії Росії фінансування грошового забезпечення військовослужбовців відбулося у плановому режимі і в повному обсязі, резюмувала Маляр.
«Кінець року у всієї країни буде непростий. Проте до забезпечення потреб оборони максимальна увага», — наголосила вона.

Що може ППО IRIS-T, і в чому відмінність від NASAMS

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.