Міноборони профінансувало понад 90% «бойових» виплат військовим — Finance.ua

Міноборони профінансувало понад 90% «бойових» виплат військовим Вчора 09:12 — Казна та Політика

Міноборони профінансувало понад 90% «бойових» виплат військовим

Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинам 100% коштів щомісячного грошового забезпечення.

Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

«Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинами 100% коштів щомісячного грошового забезпечення. Це так звані кошти мирного часу — посадові оклади, надбавки за звання та вислугу років тощо. Також перераховано 100% коштів додаткової виплати за військову службу під час воєнного стану. Це 30 тисяч гривень кожному військовослужбовцю», — написала вона.

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Маляр також повідомила, що крім цього профінансовано 93,5% виплат «бойових» з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць.

«Не усі військові частини подали документи щодо бойових, відбуваються певні уточнення. Але як тільки вони надходять, Міноборони одразу перераховує кошти», — запевнила урядовець.

Паралельно, за її словами, здійснюються виплати родинам загиблих героїв.

Таким чином, за шість місяців повномасштабної агресії Росії фінансування грошового забезпечення військовослужбовців відбулося у плановому режимі і в повному обсязі, резюмувала Маляр.

«Кінець року у всієї країни буде непростий. Проте до забезпечення потреб оборони максимальна увага», — наголосила вона.

Укрінформ За матеріалами:

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