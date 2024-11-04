Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів — Finance.ua
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Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів

Казна та Політика
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Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів
Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів
Міністерство оборони повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба відомства.
«Майже 2.5 га землі бізнесмени планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6500 кв. м — використовували для отримання прибутку», — сказано в повідомленні.
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Господарський суд Києва визнав незаконною їх приватизацію. Права власності комерційної структури на нерухомість припинено, а державну реєстрацію земельної ділянки — скасовано у взаємодії з Держгеокадастром.
Тепер вони будуть використовуватися в інтересах оборони.
За матеріалами:
Finance.ua
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