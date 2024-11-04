Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів — Finance.ua

Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Міноборони повернуло землю та майновий комплекс у столиці вартістю 300 мільйонів

Міністерство оборони повернуло у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом в Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«Майже 2.5 га землі бізнесмени планували забудувати багатоквартирними будинками, а приміщення площею понад 6500 кв. м — використовували для отримання прибутку», — сказано в повідомленні.

Господарський суд Києва визнав незаконною їх приватизацію. Права власності комерційної структури на нерухомість припинено, а державну реєстрацію земельної ділянки — скасовано у взаємодії з Держгеокадастром.

Тепер вони будуть використовуватися в інтересах оборони.

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