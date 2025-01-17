MiniMax презентує нові передові моделі штучного інтелекту для конкуренції з OpenAI — Finance.ua
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MiniMax презентує нові передові моделі штучного інтелекту для конкуренції з OpenAI

Технології&Авто
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Китайські компанії продовжують випускати нові моделі штучного інтелекту, що конкурують з розробками OpenAI та іншими американськими компаніями. Цього тижня MiniMax, стартап, підтриманий Alibaba та Tencent, презентував три нові моделі: MiniMax-Text-01, MiniMax-VL-01 та T2A-01-HD.
MiniMax-Text-01 з 456 мільярдами параметрів перевершує моделі, такі як Google Gemini 2.0 Flash, на тестах MMLU та SimpleQA, що оцінюють здатність моделі вирішувати математичні завдання та відповідати на фактичні питання. MiniMax-VL-01, що підтримує зображення та текст, змагається з моделями Anthropic, такими як Claude 3.5 Sonnet.
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T2A-01-HD є генератором аудіо, оптимізованим для синтезу мови, з можливістю регулювання темпу, тону та звучання голосу. Однак цей продукт доступний тільки через API MiniMax.
Незважаючи на те, що моделі MiniMax доступні на GitHub та Hugging Face, вони мають обмеження на використання та не є повністю відкритими.
MiniMax, заснована в 2021 році колишніми працівниками SenseTime, також розробляє такі продукти, як Talkie та моделі для створення відео. Однак деякі з продуктів компанії, як-от Talkie, зазнали суперечностей через використання зображень публічних осіб без їхньої згоди.
За матеріалами:
nnews.com
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