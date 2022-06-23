Мінфін рф заплатив за євробондами рублями — Finance.ua

Мінфін рф заплатив за євробондами рублями Вчора 16:32 — Світ

Мінфін рф заплатив за євробондами рублями

Мінфін росії здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями з терміном погашення 2027 року й у 2047 року. Загалом сума виплат становила 12,51 млрд рублів (еквівалент $234,85 млн).

Відомство перевело кошти в рублях на рахунки платіжного агента НКО АТ «Національний розрахунковий депозитарій», відповідно до запровадженої напередодні президентом путіним нової схеми.

Про це повідомили у мінфіні рф.

Там вважають, що таким чином зобов’язання щодо обслуговування державних цінних паперів рф виконані у повному обсязі, попри односторонню зміну валюти платежу.

Читайте також росія переходить на обслуговування валютного боргу в рублях

Згідно з роз’ясненням міністерства за новим механізмом виплат, до російських власників єврооблігацій, які перебувають всередині місцевої облікової системи (власники 1-ї групи), кошти доведуть «каскадними платежами». Власники цінних паперів, права яких враховуються російськими депозитаріями за участю іноземних депозитаріїв (власники 2-ї групи), зможуть отримати кошти через російські структури, оминаючи іноземних посередників. Виплати власникам 1-ї та 2-ї груп перераховуватимуть за курсом рубля до валюти номіналу, встановленим Банком росії на дату виплати.

Решту коштів буде зараховано НРД на спеціальний рубльовий рахунок, з якого здійснюватимуться виплати власникам 3-ї групи. Гроші на рахунку індексуватимуться за поточним ринковим курсом валют и номіналу до моменту фактичних розрахунків із власниками. Виплати здійснюватимуть через уповноважені кредитні організації на персональні банківські рахунки власників.

Власники єврооблігацій кожної з трьох груп можуть розпоряджатися отриманими рублями на власний розсуд, у тому числі конвертувати їх у валюту номіналу або будь-яку іншу. Буде надано дозволи на виведення виплати або отриманої на неї валюти, йдеться у повідомленні мінфіну.

За словами міністра фінансів рф Антона Сілуанова, така схема покликана мінімізувати можливість дефолту росії, адже країна нібито намагається виплачувати борги, але не може робити це належним чином через санкції.

Зазначимо, напередодні російський президент володимир путін підписав указ, який встановлює новий порядок виплат за валютним боргом (єврооблігаціями) в рублях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.