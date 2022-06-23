росія переходить на обслуговування валютного боргу в рублях — Finance.ua

росія переходить на обслуговування валютного боргу в рублях Вчора 11:11 — Світ

росія переходить на обслуговування валютного боргу в рублях

росія переходить на виплату в рублях за зовнішнім валютним боргом.

путін підписав відповідний указ

Згідно з текстом документа, такі операції будуть вважатися виконаними незалежно від думки одержувачів платежів.

«З метою виконання російською федерацією державних боргових зобов’язань, виражених в державних цінних паперах, номінальна вартість яких вказана в іноземній валюті, російська федерація має право направити в небанківську кредитну організацію, що є центральним депозитарієм, заяву про відкриття на ім’я іноземного депозитарію (без особистої присутності його представника) рахунку типу „И“, який ведеться в рублях», — йдеться в указі путіна.

Бенефіціарами цих рахунків будуть власники єврооблігацій.

Вихід указу пов’язаний зі швидким закінченням 30-денного терміну оплати за доларовими євробондами. росія ще наприкінці травня заявляла, що буде погашати їх в рублях, оскільки США заблокували ці операції в доларах.

Західні інвестори тоді давали зрозуміти, що в рублях оплату не приймуть і вважатимуть це дефолтом рф.

Довідка Finance.ua:

резерви російського Центробанку в Європі та США були заморожені у зв’язку з веденими санкціями за вторгнення в Україну;

санкції заборонили західним інвесторам операції з російським Мінфіном, Центробанком або Фондом національного добробуту;

іноземні інвестори повинні будуть відкрити рахунки в російському банку і видавати доручення на продаж валюти, щоб отримати платіж за держборгом в оригінальній валюті. За допомогою такої схеми Мінфін розраховує проводити платежі, минаючи західну розрахункову інфраструктуру.

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УНІАН За матеріалами:

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