Мінфін хоче припинити «друк» гривні для фінансування держбюджету — Finance.ua

Мінфін хоче припинити «друк» гривні для фінансування держбюджету Вчора 15:16 — Казна та Політика

Мінфін хоче припинити «друк» гривні для фінансування держбюджету

Міністерство фінансів не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.

«Цього року ми домовилися з Національним банком, що в нас є певний ліміт місячний, який ми можемо собі дозволити. І в цих межах ми живемо вже досить великий період часу і не будемо зловживати цим. Я бачу можливість до кінця року спокійно дофінансувати все необхідне, пріоритетні видатки як мінімум без розширення цього коридору», — зауважив міністр.

«На наступний рік ми взагалі не плануємо емісійного фінансування. Підкреслюю, монетарного фінансування на наступний рік не плануємо», — наголосив Марченко.

Голова Мінфіну зазначив, що можливість емісійного фінансування держбюджету наступного року все ж залишається, але за умови отримання коштів від міжнародних партнерів у достатньому обсязі, вона буде непотрібною.

«Ми таку опцію залишаємо, але загалом не плануємо. Якщо в нас будуть кошти від наших партнерів у розмірі $3 мільярдів щомісячно, нам це не потрібно взагалі. Тому тут головне питання, наскільки ми це можемо зараз забезпечити», — додав Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.