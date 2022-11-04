Мінфін хоче припинити «друк» гривні для фінансування держбюджету — Finance.ua
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Мінфін хоче припинити «друк» гривні для фінансування держбюджету

Казна та Політика
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Мінфін хоче припинити «друк» гривні для фінансування держбюджету
Мінфін хоче припинити «друк» гривні для фінансування держбюджету
Міністерство фінансів не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю Lb.ua.
«Цього року ми домовилися з Національним банком, що в нас є певний ліміт місячний, який ми можемо собі дозволити. І в цих межах ми живемо вже досить великий період часу і не будемо зловживати цим. Я бачу можливість до кінця року спокійно дофінансувати все необхідне, пріоритетні видатки як мінімум без розширення цього коридору», — зауважив міністр.
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«На наступний рік ми взагалі не плануємо емісійного фінансування. Підкреслюю, монетарного фінансування на наступний рік не плануємо», — наголосив Марченко.
Голова Мінфіну зазначив, що можливість емісійного фінансування держбюджету наступного року все ж залишається, але за умови отримання коштів від міжнародних партнерів у достатньому обсязі, вона буде непотрібною.
«Ми таку опцію залишаємо, але загалом не плануємо. Якщо в нас будуть кошти від наших партнерів у розмірі $3 мільярдів щомісячно, нам це не потрібно взагалі. Тому тут головне питання, наскільки ми це можемо зараз забезпечити», — додав Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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