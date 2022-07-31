Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести — Finance.ua

Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести Вчора 16:15 — Валюта

Як працює «друкарський верстат» і до чого це може призвести

Словосполучення «друкарський верстат» у свідомості багатьох українців — це апарат, що розташований у Києві, на якому безперервно друкують нові, хрусткі гривневі купюри. Однак журналісти вкладають у сполучення «друкарський верстат» зовсім інше поняття, таким чином позначаючи грошову емісію, яку здійснює головний банк країни та регулятор банківської системи — Національний банк України.

Finance.ua вирішив простими словами розповісти, що таке емісія, до чого вона може призвести у великих розмірах та як це впливає на життя пересічних українців.

Що таке грошова емісія і як це працює

Національний банк у міру потреби емітує (тобто пускає в обіг) безготівкову національну валюту — гривню.

Це може відбуватися різними способами:

або шляхом викупу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку (у цьому випадку НБУ збільшує свої золотовалютні резерви);

або шляхом купівлі цінних паперів, що випускаються в обіг Міністерством фінансів — облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У першому випадку Національний банк емітує суворо визначену кількість нацвалюти, що відповідає обсягу валюти, що надходить до країни.

У другому відбувається так звана незабезпечена емісія. В результаті — у країні стає більше грошей, які відповідно знецінюються.

Мета незабезпеченої емісії — надати Міністерству фінансів та Держказначейству підтримку у процесі наповнення державного бюджету.

До чого може призвести «незабезпечена» емісія грошей у великих розмірах

Головний результат подібної емісії — гроші стрімко втрачають свою ціну. Знижується обсяг товарів, який можна було купити на ту саму суму грошей раніше. Це виявляється насамперед у зростанні цін на все, включаючи товари першої потреби.

Безконтрольна емісія часто спричиняє гіперінфляцію, коли ціни зростають у десятки, сотні, а часом — і в тисячі разів. У цьому випадку національна валюта, яку друкують таким чином, перетворюється на просто «папір».

Вплив емісії на життя пересічних українців

Перше, що впадає в око навіть людині, далекій від економіки та фінансів, — це падіння національної валюти до іноземних (зокрема, американського долара та євро). Долар сьогодні подолав позначку 40 гривень, а євро сягнув 41 гривні.

Зростання вартості долара означає зростання ціни всього імпорту. А оскільки через знищення нафтопереробних заводів весь бензин у нас завозиться з-за кордону, це неминуче призведе до зростання вартості ПММ. Слідом за ними зростуть ціни і на все інше: продукти, ліки, одяг тощо.

Таким чином, наслідки незабезпеченої емісії пересічні українці відчувають дуже швидко.

Проте припинити друкувати гроші Національний банк не може, поки триває війна.

Більш детально про емісію можна почитати у нашій статті за посиланням.

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