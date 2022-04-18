Мінекономіки планує зберегти дерегуляцію бізнесу після війни — Finance.ua

Мінекономіки планує зберегти дерегуляцію бізнесу після війни

Вчора 16:45 — Казна та Політика

Мінекономіки планує зберегти дерегуляцію бізнесу після війни

Повну дерегуляцію бізнесу, яка стала вимушеним кроком на період війни, потрібно закріпити на законодавчому рівні і післяскасування воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook

«Це ж на період воєнного стану, а я би хотіла, щоб ми з нашими партнерами та урядом розробили та закріпили на законодавчому рівні оцю повну дерегуляцію і на період після воєнного стану — щоб спростити процедури реєстраційні та процедури, потрібні для виробництва, для наших іноземних партнерів», — сказала вона.

Читайте також Як отримати заборговану зарплату з підприємства банкрута

Зараз завдання уряду, за її словами, повернути великий, середній та малий бізнес до праці.

«Ми вже зараз вдячні великим металургійним підприємствам за те, що після наших візитів, після вирішення точкових питань вони почали працювати. Ми справді просимо весь бізнес, який почуває себе у безпеці, повертатися, тому що це робочі місця, і тому що зараз взагалі переосмислюється роль бізнесу — він вже не просто бізнес, а виконавець соціальної функції великої», — сказала Свириденко.

Для спрощення роботи бізнесу влада, за її словами, вирішила питання по дерегуляції — спростила і прибрала 500 необхідних дозволів.

«Зараз їх тільки 50 — тих, за якими держава здійснює контроль. Ми не здійснюємо ринковий нагляд, крім контролю за цінами на соціально значущі товари і на паливо, і все для того, щоб бізнес вільно почувався і повертався до роботи», — зазначила Свириденко.

Вона також нагадала, що підприємства, які відчувають небезпеку у фронтових районах, можуть скористатись програмою релокації. За нею на сайт Мінекономіки надійшли вже тисячі заявок.

«Ми перевезли 400 підприємств, і вже більше 200 працюють — для них ми забезпечуємо і приміщення, і підключення, і допомогу у розселенні працівників», — повідомила Свириденко.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.