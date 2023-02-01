Мільярдери почали більше цікавитися криптомонетами, зокрема і Bitcoin (дослідження) — Finance.ua
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Мільярдери почали більше цікавитися криптомонетами, зокрема і Bitcoin (дослідження)

Криптовалюта
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Мільярдери почали більше цікавитися криптомонетами, зокрема і Bitcoin (дослідження)
Мільярдери почали більше цікавитися криптомонетами, зокрема і Bitcoin (дослідження)
Консалтингова компанія DeVere Group виявила, що 82% опитаних доларових мільярдерів висловили зацікавленість в інвестуванні в цифрові валюти, включаючи Bitcoin.
В опитуванні брали участь клієнти компанії зі статками від $1,2 млн до $6,1 млн, і 8 з 10 респондентів виявили інтерес до криптоінвестицій протягом останнього року.
Засновник і генеральний директор компанії Найджел Грін зазначив, що мільйонери зазвичай дотримуються консервативного підходу до інвестицій, але високий інтерес до криптовалют серед опитаної групи свідчить про зростаюче визнання переваг BTC.
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Компанія deVere не вперше проводить опитування серед своїх найбагатших клієнтів. Кожне із них вказувало на зростання інтересу до криптовалютних інвестицій серед цієї групи.
Грін прогнозує, що 2023 рік стане найкращим роком для Bitcoin з 2013 року, стверджуючи, що інвестори бачать, що пік інфляції вже позаду, і очікують більш сприятливої монетарної політики.
З початку року перша і найпопулярніша криптовалюта, біткоїн, уже зросла на 40%, що не залишилося непоміченим заможними інвесторами. Грін підкреслив, що великих і довгострокових інвесторів навряд чи відлякає волатильність криптовалютного ринку, оскільки вони розуміють потенціал високих доходів у довгостроковій перспективі.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
cryptomisto
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