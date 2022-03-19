МХП повідомляє про відстрочку виплати відсотків єврооблігацій — Finance.ua
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МХП повідомляє про відстрочку виплати відсотків єврооблігацій

Вчора 11:30Фондовий ринок
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МХП повідомляє про відстрочку виплати відсотків єврооблігаційМХП повідомляє про відстрочку виплати відсотків єврооблігацій
В результаті вторгнення росії в Україну компанія MХП зазнала низки значних збоїв і проблем у своїй діяльності. Тому, з метою збереження грошових коштів, MHP оголосила, що не планує виплачувати відсотки облігацій у березні цього року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Як зазначається, експортні продажі компанії припинилися через закриття портів. Експортні поставки альтернативними маршрутами, у тому числі автомобільними, є дуже проблематичними через логістичні проблеми, спричинені пошкодженням інфраструктури шляхів.
У результаті поточної ситуації для задоволення внутрішнього споживання виробничі потужності компанії працюють на нижчому, ніж завжди, рівні. Це призвело до зниження обсягів продажів, втрати доходів і збитків компанії.
«Беручи до уваги нинішню ситуацію та з метою збереження грошових коштів, MHP оголошує сьогодні, що наразі Компанія не планує виплачувати свій майбутній купон (відсотки) облігацій із річною ставкою 6,25% на суму 350 мільйонів доларів США, який заплановано на 19 березня 2022 року та розглядає різні варіанти щодо його виплати. МХП якнайшвидше звернеться до власників облігацій, щоб домовитися про взаємоприйнятне рішення з метою збереження міцності балансу для посівної кампанії», — сказано в повідомленні компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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