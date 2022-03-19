МХП повідомляє про відстрочку виплати відсотків єврооблігацій — Finance.ua

МХП повідомляє про відстрочку виплати відсотків єврооблігацій
В
результаті вторгнення росії в Україну компанія MХП зазнала
низки значних збоїв і проблем у своїй
діяльності. Тому, з метою збереження грошових коштів, MHP оголосила, що не планує виплачувати відсотки облігацій у березні цього року.
Як зазначається, експортні продажі компанії припинилися через закриття
портів. Експортні поставки альтернативними
маршрутами, у тому числі автомобільними,
є дуже проблематичними через логістичні
проблеми, спричинені пошкодженням
інфраструктури шляхів.
У результаті поточної
ситуації для задоволення внутрішнього
споживання виробничі потужності компанії працюють на нижчому, ніж
завжди, рівні. Це призвело до зниження
обсягів продажів, втрати доходів і
збитків компанії.
«Беручи
до уваги нинішню ситуацію та з метою
збереження грошових коштів, MHP оголошує
сьогодні, що наразі Компанія не планує
виплачувати свій майбутній купон
(відсотки) облігацій із річною ставкою
6,25% на суму 350 мільйонів доларів США,
який заплановано на 19 березня 2022 року
та розглядає різні варіанти щодо його
виплати. МХП якнайшвидше звернеться до
власників облігацій, щоб домовитися
про взаємоприйнятне рішення з метою
збереження міцності балансу для посівної
кампанії», — сказано в повідомленні компанії.