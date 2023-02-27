Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA — Finance.ua
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Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA

Технології&Авто
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Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
Meta Platforms оголосила, що випускає для дослідників нову велику мовну модель LLaMA, приєднавшись до перегонів між Microsoft та Google щодо розвитку штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters.
LLaMA від Meta, скорочено від Large Language Model Meta AI, буде доступна за некомерційною ліцензією для дослідників і організацій, пов’язаних з урядом, громадянським суспільством і науковими колами, йдеться в блозі компанії.
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Модель, яка, за словами Meta, вимагає «набагато менших» обчислювальних потужностей, ніж попередні пропозиції, навчається на 20 мовах з акцентом на мови з латинським і кириличним алфавітами.
Мета заявила, що LLaMA може перевершити конкурентів, які вивчають більше параметрів або змінних, які враховує алгоритм.
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Зокрема, версія LLaMA з 13 мільярдами параметрів може перевершити GPT-3, недавнього попередника моделі, на якій побудований ChatGPT.
Представник Meta пояснив продуктивність більшою кількістю «чистіших» даних і «архітектурними поліпшеннями» в моделі, які підвищили стабільність навчання.
За матеріалами:
Економічна Правда
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