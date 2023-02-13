Білл Гейтс вважає, що завдяки штучному інтелекту людство почне менше працювати — Finance.ua

Білл Гейтс вважає, що завдяки штучному інтелекту людство почне менше працювати Сьогодні 22:09 — Технології&Авто

Білл Гейтс вважає, що завдяки штучному інтелекту людство почне менше працювати

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що подібні до бота ChatGPT нейромережеві системи змінять світ. Про це підприємець заявив в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

У розмові з журналістами Гейтс оцінив внесок нейромереж у майбутнє людства і заявив, що вважає створення ChatGPT такою ж важливою подією, як і винахід інтернету.

«Досі штучний інтелект міг читати і писати, але не розуміти зміст», — сказав Білл Гейтс, підкресливши, що ChatGPT спростить офісну роботу.

За словами підприємця, нейромережа поки що припускається помилок, але через роки працюватиме ідеально: «Шляху назад немає».

Читайте також Штучний інтелект спрогнозував вартість Bitcoin у лютому

Один із найбагатших людей на планеті зізнався, що приватні компанії вкладають у розробку передових технологій суми, більші, ніж дослідницькі бюджети світових урядів.

«Досі вважалося, що найшвидше замінять роботами фабричних робітників. Зараз здається, що ШІ допоможе нам і з офісною роботою», — впевнений Гейтс.

Білл Гейтс зробив висновок, що «у віддаленому майбутньому нам дійсно доведеться працювати менше, ніж сьогодні». У зв’язку з цим співзасновник Microsoft закликав адаптувати під зміни світову фінансову систему і податкове законодавство.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.