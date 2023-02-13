Білл Гейтс вважає, що завдяки штучному інтелекту людство почне менше працювати — Finance.ua
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Білл Гейтс вважає, що завдяки штучному інтелекту людство почне менше працювати

Технології&Авто
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Білл Гейтс вважає, що завдяки штучному інтелекту людство почне менше працювати
Білл Гейтс вважає, що завдяки штучному інтелекту людство почне менше працювати
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що подібні до бота ChatGPT нейромережеві системи змінять світ. Про це підприємець заявив в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.
У розмові з журналістами Гейтс оцінив внесок нейромереж у майбутнє людства і заявив, що вважає створення ChatGPT такою ж важливою подією, як і винахід інтернету.
«Досі штучний інтелект міг читати і писати, але не розуміти зміст», — сказав Білл Гейтс, підкресливши, що ChatGPT спростить офісну роботу.
За словами підприємця, нейромережа поки що припускається помилок, але через роки працюватиме ідеально: «Шляху назад немає».
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Один із найбагатших людей на планеті зізнався, що приватні компанії вкладають у розробку передових технологій суми, більші, ніж дослідницькі бюджети світових урядів.
«Досі вважалося, що найшвидше замінять роботами фабричних робітників. Зараз здається, що ШІ допоможе нам і з офісною роботою», — впевнений Гейтс.
Білл Гейтс зробив висновок, що «у віддаленому майбутньому нам дійсно доведеться працювати менше, ніж сьогодні». У зв’язку з цим співзасновник Microsoft закликав адаптувати під зміни світову фінансову систему і податкове законодавство.
За матеріалами:
noworries
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