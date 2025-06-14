Meta планує інвестувати у стартап зі штучного інтелекту Scale AI — Finance.ua
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Meta планує інвестувати у стартап зі штучного інтелекту Scale AI

Технології&Авто
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Meta планує інвестувати у стартап зі штучного інтелекту Scale AI
Meta планує інвестувати у стартап зі штучного інтелекту Scale AI
Компанія Meta веде переговори про інвестицію понад 10 млрд доларів у стартап Scale AI, що спеціалізується на розробці рішень у сфері штучного інтелекту.
Про це інформує Bloomberg.

Деталі

За словами джерел, обізнаних у цій справі, попри те, що умови угоди ще не остаточно узгоджені та можуть змінитися, вона може стати однією з найбільших в історії фінансування приватних компаній.
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У виданні зазначили, що Scale AI, серед клієнтів якої є Microsoft Corp. та OpenAI, надає послуги з маркування даних, щоб допомогти компаніям навчати моделі машинного навчання.
Станом на 2024 рік ринкова оцінка компанії сягала близько 14 млрд доларів, а в поточному році йдуть переговори про новий раунд фінансування із потенційною оцінкою у 25 млрд доларів.
Минулого року компанія отримала близько 870 млн доларів доходу, а у 2025 році очікує на понад 2 млрд.
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Meta вже співпрацює з Scale в рамках програми під назвою Defense Llama — версії великої мовної моделі Llama від Meta, призначеної для військового використання.
Досі компанія переважно розвивала свої ШІ-стартапи самостійно, зокрема модель Llama, яку Цукерберг назвав пріоритетом розвитку на 2024−2025 роки. Загалом Meta планує витратити до 65 млрд доларів на ШІ-ініціативи вже цього року.
За матеріалами:
Espreso.tv
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