Медведчук здав Порошенка: СБУ опублікувала відео свідчень кума путіна — Finance.ua

Медведчук здав Порошенка: СБУ опублікувала відео свідчень кума путіна

Вчора 11:11 — Кримінал

Медведчук здав Порошенка: СБУ опублікувала відео свідчень кума путіна

Підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».

Це робилося для подальшого прокачування через нього дизельного пального. Про це повідомляє СБУ у Telegram.

Медведчук деталізував роль у схемі п’ятого президента Петра Порошенка. За його словами, він не лише звернувся з проханням зв’язатися з керівництвом рф, але й забезпечив ухвалення необхідних рішень в українських інстанціях.

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а за фактом — власністю самого Порошенка, необхідно було виконати ряд дій... Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна — всі вони ухвалювали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», — наголосив Медведчук.

За його словами, питаннями трубопроводу він займався на прохання саме Порошенка. За рік роботи його власники заробили вдвічі більше коштів, ніж було вкладено у його викуп — до $42 млн. З травня 2019 року прокачування дизелю через магістраль припинили. У цей час закінчилася каденція п’ятого президента.

Крім того, затриманий розповів про деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих Л/ДНР.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями та тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», — зазначив він.

Медведчук назвав прізвища високопосадовців, причетних до заподіння шкоди інтересам держави. Серед них — колишні урядовці, екс-управління Нацбанку, народні депутати та представники правоохоронних структур.

2021 року Віктору Медведчуку було оголошено кілька підозр. Зокрема, в державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

«Одна справа стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Пальне купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн. Інше — незаконне заволодіння ТОВ „Прикарпатзахідтранс“ ділянкою державного нафтопроводу. В лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність», — нагадали в СБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.