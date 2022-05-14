Мережею заправок, яку пов'язують із Медведчуком, тепер володітиме «Нафтогаз» — Finance.ua

Уряд ухвалив рішення про передачу понад півтори сотні автозаправок мережі Glusco, яку пов’язують із Віктором Медведчуком, в управління «Нафтогазу».
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Прем’єр розповів, що сьогодні ухвалено документ, згідно з яким в управління державної компанії НАК «Нафтогаз» перейшло 172 заправки компанії Glusco.
«Ми маємо рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти державі та працювати на благо нашої країни та всіх українців», — зазначив він.
Шмигаль додав, що це рішення сприятиме подоланню дефіциту палива в Україні.
11 березня 2021 року правоохоронці провели масштабні обшуки на об’єктах мережі АЗС Glusco, яку пов’язують із кумом російського президента путіна Віктором Медведчуком.
За їхніми даними, ці АЗС реалізовували неякісне паливо у «тіні».