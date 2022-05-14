Мережею заправок, яку пов'язують із Медведчуком, тепер володітиме «Нафтогаз» — Finance.ua

Мережею заправок, яку пов'язують із Медведчуком, тепер володітиме «Нафтогаз»

Вчора 10:44 — Фондовий ринок

Уряд ухвалив рішення про передачу понад півтори сотні автозаправок мережі Glusco, яку пов’язують із Віктором Медведчуком, в управління «Нафтогазу».

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Прем’єр розповів, що сьогодні ухвалено документ, згідно з яким в управління державної компанії НАК «Нафтогаз» перейшло 172 заправки компанії Glusco.

«Ми маємо рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти державі та працювати на благо нашої країни та всіх українців», — зазначив він.

Шмигаль додав, що це рішення сприятиме подоланню дефіциту палива в Україні.

11 березня 2021 року правоохоронці провели масштабні обшуки на об’єктах мережі АЗС Glusco, яку пов’язують із кумом російського президента путіна Віктором Медведчуком.

За їхніми даними, ці АЗС реалізовували неякісне паливо у «тіні».

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